Lasciate libero Homer di strozzare Bart

(Di martedì 7 novembre 2023) Sono tempi difficili per il buonsenso, la tirannia del politicamente corretto colpisce ancora. L’ultima vittima illustre è uno dei cartoni animati più amati in tutto il mondo: i Simpson. Il motivo è semplice:non strangolerà più. Puntualizzazione per quei pochi che non conoscono il prodotto: nessuna violenza, nessuna istigazione a delinquere ma una semplice gag di un padre che bacchetta il figlio afferrandolo per il collo. L’annuncio è arrivato dallo stessonel terzo episodio della trentacinquesima stagione dei Simpson, quella attualmente in corso: il patriarca conferma che non strangolerà più il figlio spiegando che “i tempi sono cambiati”. Dopo quasi trentacinque anni, i Simpson devono arrendersi alla sensibilità iper-progressista. Guai a mostrare una forma di punizione corporale chiaramente ironica e scherzosa: si ...