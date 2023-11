L’ascensore sociale | in Italia | non funziona E chi nasce povero resta così

Leggi su dilei

(Di martedì 7 novembre 2023) Volere è potere, dicono.come ci suggeriscono di non arrenderci mai, di appropriarci di quello splendido concetto di resilienza che invita a perseguire gli obiettivi, senza arrendersi mai e a qualunque costo. Ci dicono anche di non smettere di sognare, ma soprattutto di lottare affinché i desideri possano trasformarsi in realtà. Perché se lo vogliamo per davvero possiamo diventare e essere tutto ciò che abbiamo sempre desiderato. Pensieri, questi, estremamente positivi che vengono trasmessi dagli esperti e dai guru del benessere, fatti propri dalle persone che li hanno trasformati in un mantra da ripetere fino allo sfinimento. E in fondo, va bene anche. Se è vero che l’ottimismo è il profumo della vita, è altrettanto vero che un atteggiamento propositivo può cambiare le cose. Ma è davvero? Volendo essere più pessimisti, ...