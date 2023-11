L’approccio russo al nucleare declinato da Marrone Iai

Leggi su formiche

(Di martedì 7 novembre 2023) Domenica 5 novembre, la Federazione Russa ha condotto con successo il test di lancio di un missile balistico intercontinentale Bulava sparato da un sottomarino a propulsioneClasse Borei. Quasi in contemporanea con la diffusione della notizia dell’avvenuto test, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha dichiarato che il livello delle relazioni tra Russia e Stati Uniti è sceso “sotto lo zero” dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma che “sia noi che l’America abbiamo una responsabilità speciale per la stabilità mondiale e strategica, e in un modo o nell’altro dovremo riprendere la conversazione”. Come si collocano questi eventi all’interno del più ampio contesto internazionale? Formiche.net lo ha chiesto ad Alessandro, responsabile del programma “Difesa” dell’Istituto Affari Internazionali. Come possiamo interpretare a livello ...