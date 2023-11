L’amarezza di Liliana Segre a un mese dal massacro di Hamas | «Tristezza infinita | mi sembra di aver vissuto invano»

Leggi su open.online

(Di martedì 7 novembre 2023) Le immagini che da unesatto arrivano dopo ildinel Sud di Israele dello scorso 7 ottobre «sono di una» commenta la senatrice a vita. Sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz,ha partecipato alla serata organizzata dalla comunità ebraica di Milano nella sinagoga di via della Guastalla in memoria delle vittime e per chiedere la liberazione degli ostaggi, la senatrice ha commentato con profonda amarezza: «Se sono qui è perché la ritengo una serata importante. Non mi sento di parlare di questo argomento, perché sennò midi». Pochi giorni dopo l’attacco del 7 ottobre,era ...