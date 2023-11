L’AI ha già rivoluzionato l’industria dell’intrattenimento?

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 7 novembre 2023)sta sviluppando effetti mai visti sul concetto stesso del copyright. Creare un brano musicale, un film o un testo conè sempre più facile e molto più economico e avrà un effetto sul modello di business dell’editoria e. Gli incumbent e i sindacati si sono messi in azione, ma probabilmente non servirà. Il loro obiettivo sembra solo quello di preservare il mondo che conoscevamo. Se da una parte le principali etichette musicali stanno facendo causa a Antrophic per il training fatto su brani musicali sotto copyright, dall’altramusicale ha anche capito l’opportunità pubblicando l’ultima canzone dei Beatles utilizzando una canzone inedita di John Lennon ripulita e unita alle voci del resto del gruppo con. Se da una parte gli autori e attori dei film di ...