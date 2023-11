La verità nascosta | Ferrari | cosa c' è dietro davvero all' assurdo incidente di Leclerc

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Non è potuto neanche partire in gara. Charlesè finito in barriera nel giro di formazione del GP del Brasile, in curva 6, e ha detto addio alla gara ancor prima di iniziare. Il suo team radio nell'immediato ("Perché sono così sfortunato?") ha fatto capire che non è stata colpa del pilota, ma dell'auto. Colpa di un problema idraulico probabilmente, con il sistema che è andato in modalità safety, bloccando le ruote e spegnendo il motore senza nessuna pressione sul freno da parte del pilota. Dopo la gara, Frédéric Vasseur ha ammesso che “non c'è nessuna colpa del pilota, ma è stato un problema di sistema”, sottolineando l'intenzione “di parlare a Charles” e di “capire la sua frustrazione”.racconta: “Perso il servosterzo e sono andato dritto, il volante era molto duro” Dopo la gara, sia il team principal Frédéric Vasseur che lo stesso ...