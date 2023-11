La solenne inaugurazione del Parlamento offre a re Carlo III l’occasione per pronunciare il suo primo discorso da sovrano Con un omaggio a Elisabetta

Leggi su iodonna

(Di martedì 7 novembre 2023) Appena tornato da un viaggio ufficiale in Kenya con la moglie Camilla, oggi reIII farà il suo ingresso nelbritannico per lo State Opening of Parliament. Lacerimonia, che si svolge ogni anno per celebrare in pompa magna la riapertura ufficiale dei lavori, davanti alministro, ai deputati e ai Lord inglesi, segna un momento particolarmente importante per: il suoda re a Westminster. ...