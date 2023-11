La regina Camilla «incoronata» per la seconda volta | ora il diadema di diamanti caro a Elisabetta II è tutto suo

Carlo III ha appena fatto il suo "debutto" da sovrano alla cerimonia dello State Opening of Parliament, accompagnato dalla. Il discorso pronunciato da Sua Maestà, come era prevedibile, è iniziato con un tributo allaElisabetta. Non è stato solo la lettura dell'agenda di governo per il prossimo anno, ...

Un evento che torna al maschile per la prima volta dal 1951, dopo 70 anni di regno elisabettiano L’ingresso a Westminster accompagnato da un corteo in carrozza, accanto alla regina Camilla. I colpi di ...È come se la regina Camilla fosse «incoronata» per la seconda volta. Per il primo discorso di apertura del parlamento britannico di Carlo III da quando è salito al trono, la sovrana consorte indossa ...