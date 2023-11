La pensione sarà solo per ricchi Ecco perché

Leggi su quifinanza

(Di martedì 7 novembre 2023) L’intervento del governo sulle pensioni rischia di rendere ancora più difficile per i Millennials – la generazione dei nati tra l’inizio degli anni ottanta e la metà degli anni novanta o primi anni duemila – poter accedere allaanticipata, trasformandola in un affare per “”. Lo scopo della misura sarebbe infatti quella di agevolare la lorodi vecchiaia, ma lo scotto da pagare sono requisiti anche più rigidi rispetto a quelli attuali per laanticipata. Per uscire a 67 anni basterà un reddito un terzo più basso di ora (17 mila euro), per uscire a 64 anni servirà invece una retribuzione del 7% più alta di quella già alta di oggi (46 mila euro). Alta e continua per vent’anni, senza buchi o salti. Vediamo come e