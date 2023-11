La Juve vola e pensa a una mossa per i tifosi

(Di martedì 7 novembre 2023) I risultati ottimi dellahanno rinfrancato l'ambiente bianconero, come dimostra il doppio tutto esaurito per le prossime gare interne...

Uno che, come si dice a Milan 'sta schisc'basso. Lo stare schisci è cosa che auguro al molto ... Dall'altra c'è unadecisamente e stranamente più operaia e che si sposa perfettamente alla ...

Juve, Douglas Costa vola in Arabia: si allontana il ritorno Corriere dello Sport

Tris Cremonese con l’ex Juve Zanimacchia. Parma ok e vola in classifica Tuttosport

L’Inter vola in campionato, ma gli serve qualche aggiustatina. Ausilio e Marotta al lavoro in vista del mercato di gennaio.Quote e risultati Serie A 11a giornata. Aggiornamenti, quote e prossimi turno del campionato di calcio italiano.