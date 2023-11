La Germania taglia i sussidi agli immigrati | arriva la stretta all' accoglienza

(Di martedì 7 novembre 2023) Siglata l'intesa tra Berlino e i lander. Diminuiscono i fondi per l'a fronte di maggiori controlli alle frontiere

Siglata l'intesa tra Berlino e i lander. Diminuiscono i fondi per l'accoglienza a fronte di maggiori controlli alle frontiere ...BERLINO (Reuters) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel tentativo di ridurre il numero dei richiedenti asilo anche per arginare i consensi all'estrema destra, sta mettendo in atto una politica ...