Karate Juniores | tutti i podi dei Campionati Italiani al PalaPellicone di Ostia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 novembre 2023)– Sono terminati domenica 5 novembre idi2023 aldi. Sono state tante le medaglie distribuite in gara e centinaia i partecipanti provenienti da tutta Italia. Di seguito il racconto delle gare e le classifiche (fijlkam.it) Prima giornata Il nuovo campione italiano del kata maschile è Luigi Di Rubba del Tyger Style Iodice, seguito da Luigi Matacchioni dell’ASDPontino, medaglia d’argento come l’anno scorso. In terza posizione si sono invece classificati Giuseppe Rosiello delle Fiamme Oro e Francesco Sergi della MetropolitanShotokan. Per quanto riguarda il kata femminile, la nuova medaglia d’oro è Asia Gruppioni dell’ASD Fenice. ...