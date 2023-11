Juve | gli audio tra arbitro e Var sui gol annullati a Kean | 'Fuorigioco e manata'

(Di martedì 7 novembre 2023) Open Var. Dazn fa ascoltare le conversazioni trae sala Var in occasione di alcuni episodi controversi nelle partite di campionato in...

Così Douglas Costa è uscito allo scoperto ormai da qualche giorno, un'intervista dopo l'altraè servita per rendere pubblica la sua dichiarazione d'amore alla. Che alla Continassa era ...

Inter e Juve, verso il big match dello Stadium: ecco come ci arrivano La Gazzetta dello Sport

Moviola Fiorentina Juve: gli episodi dubbi del match Juventus News 24

per il resto alla fine hanno ottenuto più o meno gli stessi risultati. Il 26 novembre si affronteranno e quello sarà un momento importante per definire e stabile in modo più chiaro il ruolo della ...2' di lettura 06/11/2023 - In questi giorni la ditta Ics e la Cipef hanno proseguito i lavori della futura palestra, di cui è progettista e direttore lavori l’ing. Andrea Paci, che ha curato anche il ...