Israele | Usa chiedono protezione civili e mandano bombe di precisione

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – Mentreper idi Gaza durante le operazioni militari dinella Striscia, gli Stati Uniti si preparano a inviare allo Stato ebraicodiper un valore di 320 milioni di dollari. Questo quanto hanno rivelato nella giornata di ieri fonti del Wall Street journal, che spiegano come il 31 ottobre scorso l’amministrazione Biden ha inviato una notifica formale ai leader del Congresso sul previsto trasferimento indi Spice Family Gliding Bomb Assemblies, un tipo didilanciate da aerei. La rivelazione del Wsj arriva nel giorno in cui, dopo oltre una settimana di silenzio tra i due, il presidente Usa Joe Biden ha avuto un colloquio con il primo ministro ...

... Non mi farò bullizzare FOTOGALLERY X The White House Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo... Anche Donald Trump è intervenuto sul conflitto in corso, definendo la guerra trae Hamas "...

Alcuni diplomatici del Dipartimento di Stato Usa criticano l'amministrazione Biden per la gestione del conflitto Israele-Hamas RaiNews

Tra tunnel, compound, postazioni di lancio, missili anticarro e centri di comando, l’avanzata dell’esercito israeliano dentro Gaza City sembra inesorabile. O almeno questo è ..."Non c'è accordo a questo punto su una risoluzione". Lo ha detto il vice ambasciatore Usa all'Onu Robert Wood al termine delle consultazioni a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza su Gaza. (ANSA) ...