Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Gallant | «Sinwar isolato in un bunker | sarà eliminato» Netanyahu ai soldati israeliani | «Successo straordinario»

(Di martedì 7 novembre 2023) Le ultime news di martedì 7 novembre sullatra, in diretta.: non cicessate il fuoco senza liberazione di ostaggi.un altro comandante di

"La striscia di Gaza deve essere governata da persone che non vogliono continuare sulla strada di: credo che, per un periodo indefinito,debba assumersi la responsabilità di garantire la sicurezza nella regione", ha detto il premier in un'intervista all'Abc Il premier israeliano, ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Gallant: «Sinwar isolato in un bunker, sarà eliminato».... Corriere della Sera

Netanyahu: noi a Gaza a tempo indeterminato. Gli Usa: siamo contrari Il Sole 24 ORE

Allarme razzi da Gaza questa sera a Tel Aviv, e nel centro di Israele. L’esercito ha reso noto che si è trattato dell’attacco più massiccio in tutto il centro di Israele fino alla cittadina di Raanana ...la foto di uno degli ostaggi minori rapiti da Hamas lo scorso 7 ottobre.Un flash mob organizzato insieme alla comunità ebraica di Romaa un mese dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas per ...