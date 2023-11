Israele-Hamas | #Fermatevi! | da Laurito a De Giovanni l’appello di Napoli per stop guerra

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) –città della pace Unesco non resta indifferente alla tragedia che sta devastando i popoli israeliano e palestinese. Per questo motivo alcuni napoletani illustri, attori, medici, giornalisti, avvocati, magistrati, politici, scrittori, accademici, hanno lanciato la petizione onlineper diro no alla. In prima linea Marisa, Patrizio Rispo, Maurizio De, Pasquale De Sena, Alfredo Guardiano, Biancamaria Sparano e Vitaliano Menniti. “Assistiamo ad un conflitto in cui, per la prima volta dopo la SecondaMondiale, la strage di civili inermi su larga scala sembra essere la regola o addirittura un obiettivo strategico per entrambe le parti in, in violazione dei principi umanitari e del diritto internazionale ...