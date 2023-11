Iren a Ecomondo | focus sulle materie prime critiche

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 novembre 2023) RIMINI (ITALPRESS) – L'Italia potrebbe ridurre del 20% le importazioni di metalli rari se installasse una decina di impianti per il recupero dai rifiuti. E' uno dei dati emersi nel corso di un dibattito sued economia circolare, organizzato daalla 26sima edizione di, alla Fiera di Rimini. Il Gruppo ha inserito la transizione ecologica tra i pilastri su cui poggia il suo piano industriale al 2030: una visione a lungo termine, per la qualesi sta impegnando con una progressiva decarbonizzazione di tutte le attività e il rafforzamento della leadership dell'economia circolare e nell'utilizzo sostenibile delle risorse.Obiettivi da raggiungere grazie al continuo incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, al trasferimento delle best ...