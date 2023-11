“Io sono una tr*ia per la Procura di Roma” | le parole e la nuova lotta di Ilaria Cucchi

(Di martedì 7 novembre 2023) “Iounaper ladi. Ovverosia è lecito dirmelo”. Inizia così la denuncia disu Instagram, dopo la richiesta, da parte delladi, di unaarchiviazione per il caso di un tweet diffamatorio del 2018. “Per ladidi oggi è giusto così. E la dott.ssa Antonia Giammaria chiede l’archiviazione. L’udienza è fissata nel Tribunale diil 14 dicembre. Ma io non ci sto. Se questo pensa la Giustizia di me credo che rimetterò la querela”, ha proseguito la politica. Il tweet in questione conteneva insulti e minacce rivolti alla donna e al fratello Stefano, ucciso nel 2009 dai carabinieri Alessio Di ...

All'annuncio ha fatto seguitopioggia di critiche. Soprattutto per il fatto che sia stata data ... Alcunele donne che mesi fasalite sul palco della marcia per la vita a Roma, con i ...

Skate park Mendrisio: «Sono una mamma contraria» Ticinonline

Il doppio ex Manuel Scavone: «Crociati favoriti, ma gli altoatesini sono una squadra che non muore mai» Gazzetta di Parma

secondo cui dopo anni di mancanza di risorse a causa delle diverse crisi ora vi sono ingenti fondi che sono "una grande occasione per il paese e per il Sud". Dal rapporto emerge come al 30 giugno non ...Amanda Sandrelli e Gigio Alberti sono i protagonisti di VICINI DI CASA di Cesc Gay. Forte del successo riscosso in Spagna, approda per la prima volta in Italia Vicini di casa, adattamento della pièce ...