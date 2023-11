Inzaghi “A Salisburgo servirà la miglior Inter”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 7 novembre 2023) In attacco chance per Sanchez dall'inizio(AUSTRIA) - "Ho giocato qui in Europa League con la Lazio, è un stadio caldissimo. Loro sono un'ottima squadra e lo hanno dimostrato a San Siro, hanno quantità e qualità:la". Simoneavverte i suoi: guai a prendere s