Investito dal treno | morto un 40enne | soccorsa una ragazza di 18 anni | sospesa la linea per Malpensa

... per il verde pubblico e privato che è stato ferito dall'ondata di maltempo che hala ...imprenditori stanno lavorando affannosamente per cercare di salvare le piante e ripulire le aziende...

Investito da auto mentre va a scuola in bici, grave 14enne Agenzia ANSA

Alunno 14enne investito mentre va a scuola in bici: portato in ... Fanpage.it

Dalle prime informazioni, sembra che un'auto fosse rimasta in panne e il conducente, sceso dal veicolo, sarebbe stato investito, ma la dinamica non è ancora stata ricostruita con precisione.Il damma è avvenuto sulle rotaie stamattina, non c'è stato nulla da fare. Donna investita dal treno a Meina sul lago Maggiore ...