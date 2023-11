Inter | si lavora per il rinnovo a Lautaro Martinez

Leggi su dailynews24

(Di martedì 7 novembre 2023) Che sia la stagione della maturità di? Nelle stagioni all’ha vissuto sempre dei periodi di “pausa”, il quale caratterizzavano in negativo lo score del Toro, lasciandolo a secco per molte settimane. Quest’anno però, qualcosa sembra cambiato, dato che il capitano nerazzurra ha già segnato 13 goal e servito 2 assist in L'articolo