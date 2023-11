Inter | Milito | «Avevo capito subito che Lautaro era speciale»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 novembre 2023) Le parole di Diego, ex attaccante argentino, sulla stagione diMartinez con l’. I dettagli Diegoha parlato diMartinez dell’. PAROLE – «Lo abbiamo visto tutti, stiamo parlando di un top player ma credo abbia ancora tanto da dare pur dimostrando ampiamente il suo valore. Io nondubbi e sono felicissimo, lo conosco fin da bambino, ho seguito la sua crescita al Racing. Si capivache era un giocatore diverso, che non hanno tutti in giovane età. Restava anche dopo l’allenamento a calciare in porta, ascoltava e chiedeva, sono cose non normali per quell’età».