Inter | l'allenamento pre Salisburgo | c'è Arnautovic | novità per Dumfries

Ultimoper l'in vista della trasferta di Champions League sul campo del Salisburgo. Dumfries dopo il riscaldamento si è seduto in panchina su indicazioni di Inzaghi perché un po' affaticato.

Salisburgo-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League Sky Sport

Dumfries non si allena: pronti Darmian in fascia e Bisseck per l'esordio da titolare La Gazzetta dello Sport

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, l’olandese non ha preso parte alla seduta di allenamento dopo aver svolto regolare ... che però non rientra nella lista UEFA diramata ...Il difensore, dopo essere sceso inizialmente in campo per l'allenamento di rifinitura, si è fermato ed è rimasto ad osservare i compagni in panchina.