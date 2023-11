Inter | Inzaghi | «Pavard era importantissimo | sui cambi…»

(Di martedì 7 novembre 2023) Le parole di Simone, allenatore dell’, alla vigilia della sfida di Champions contro il Salisburgo. I dettagli Il tecnico dell’Simoneha parlato in conferenza stampa. LE PAROLE – «Domani ci sarà qualche cambiamento: perdiamo, come avevo detto dopo Bergamo, un giocatorecome, che si era inserito nel migliore dei modi sia a livello tecnico tattico che negli spogliatoi. Però in questo periodo abbiamo fatto bene nonostante la mancanza di Arnautovic e di Cuadrado: aspetteremoquando, tra un mese e mezzo, tornerà a darci una mano».

LA PROBABILE FORMAZIONE(3 - 5 - 2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All.

Come si fa senza Pavard Le quattro soluzioni di Inzaghi La Gazzetta dello Sport

