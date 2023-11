Influenza e polmonite – L’appello degli esperti | il vaccino è fondamentale per le persone con diabete

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 novembre 2023) Sì fa presto a dire ‘semplice’ visto che il virus che ogni anno assume sembianze diverse, miete tra le 250 e le 500 mila vittime l’anno secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Vietato dunque sottovalutarne l’impatto quindi, specialmente negli over 65, i fragili e i soggetti con patologie croniche come il, la studiosa: “Ilè un fattore di rischio per esiti più gravi dell’, aumenta di 3 volte il rischio di mortalità” Ha fatto il punto citando i dati della ricerca la Professoressa Ilaria Dicembrini Associato di Endocrinologia all’UniversitàStudi di Firenze e coordinatrice insieme alla Dott.ssa Valeria Sordi- San Raffaele (MI) del gruppo di Lavoro congiunto SID – AMD – SiTI ...