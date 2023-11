Infanticidio di Pedrengo | la mamma si è avvalsa della facoltà di non rispondere

(Di martedì 7 novembre 2023) La donna nella mattinata di martedì 7 novembre non ha risposto agli inquirenti che si erano recati in ospedale per interrogarla.

... che si sono subito concentrate sulla madre,che si trovava da sola nella sua casa di, ... approfondimentoBergamo, mamma arrestata: "Bimbi tenuti come gioielli" L'inchiesta Le ...

Doppio infanticidio a Pedrengo, la 27enne fermata non risponde al gip Sky Tg24

Infanticidio di Pedrengo, interrogatorio lampo: la mamma non risponde al gip BergamoNews.it

La 27enne, accusata di aver soffocato i figli di 4 e 2 mesi, si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del gip. Ieri sera è stata trasferita dal carcere in ospedale perché ha minacciat ...Monia Bortolotti si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari che l'ha interrogata questa mattina nella camera di sicurezza dell'ospedale Papa ...