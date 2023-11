Infanticidio a Bergamo | il silenzio della donna accusata di aver soffocato i suoi 2 figli

Ieri sera la 27enne è stata trasferita dal carcere diall'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo aver minacciato gesti autolesionistici. Intanto dall'inchiesta sul dupliceemergono ...

La 27enne, accusata di aver soffocato i figli di 4 e 2 mesi, si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del gip. Ieri sera è stata trasferita dal carcere in ospedale perché ha minacciat ...Monia Bortolotti si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari che l'ha interrogata questa mattina nella camera di sicurezza dell'ospedale Papa ...