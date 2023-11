Industria | in 2022 ottimi risultati di bilancio | lusso e tecnologia spingono export

(Di martedì 7 novembre 2023) Milano, 7 nov.(Adnkronos) - L'italiana ha chiuso ilcondi. Come testimonia l'analisi eseguita su un campione di circa 40.000 imprese, la crescita è stata sostenuta e diffusa a tutte le classi dimensionali. L'Ebitda si è confermato suglilivelli del 2021, nell'ordine del 10% in rapporto al fatturato, grazie anche ai provvedimenti di contrasto al caro energia. Tali, cui si aggiunge anche la prosecuzione della fase di crescita degli investimenti, confermano il rafforzamento del tessuto manifatturiero. La competitività delle imprese italiane nell'alto di gamma e nelle nicchie a elevato contenuto tecnologico ha consentito una tenuta dell'italiano (in crescita del 3,6% a valori correnti, nei ...

... attenuando il calo del fatturato (rispetto al - 3,1% del periodo tra gennaio e luglio). La competitivita' dell'italiana continuera' giocarsi, afferma il rapporto, sulla spinta all'...

Industria: in 2022 ottimi risultati di bilancio, lusso e tecnologia ... Utilitalia

Nel 2022 industria trentina cresce del 17,8% rispetto al 2021 Agenzia ANSA

Milano, 7 nov.(Adnkronos) - I settori legati alla transizione digitale ed energetica chiuderanno il 2023 in positivo, anche a prezzi costanti, a fronte di un fatturato deflazionato in calo del -0,6% p ...Più del 30% sono imprese che espongono per la prima volta, otto i padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022. E poi decine di migliaia ... di Eicma “rappresenti una prova di forza dell’industria ...