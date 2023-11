Industria | 2023 chiuderà positivo per settori legati a transizione digitale ed energetica

(Di martedì 7 novembre 2023) Milano, 7 nov.(Adnkronos) - Iallaedchiuderanno ilin, anche a prezzi costanti, a fronte di un fatturato deflazionato in calo del -0,6% per l'aggregato manifatturiero. E' quanto emerge dal Rapporto analisi deili relativo a ottobre, presentato da Intesa Sanpaolo e Prometeia. Secondo i risultati dell'analisi, eseguita su un campione di circa 40.000 imprese, a chiudere con il segno più saranno iAutoveicoli e moto (+7,9%, frutto del rimbalzo dai minimi degli scorsi anni), Elettronica (+2,9%) ed Elettrotecnica (+2%); stabile il fatturato della Meccanica (+0,3%). Anche Largo consumo (+2,7%) e Farmaceutica (+2,5%) ...

...del Convegno "Attrarre Salute - Obiettivo investimenti per la resilienza dell'farmaceutica in Italia e nell'Ue", promosso a Roma da iCom, Istituto per la competitività. 7 novembre

Industria: 2023 chiuderà positivo per settori legati a transizione ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni - Settembre ... Istat

Altro che tagli". Lo ha sottolineato ad askanews il sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, a margine del Convegno "Attrarre Salute - Obiettivo investimenti per la resilienza ...E’ quanto emerge dal Rapporto analisi dei settori industriali relativo a ottobre 2023, presentato da Intesa Sanpaolo e Prometeia. Secondo i risultati dell’analisi, eseguita su un campione di circa ...