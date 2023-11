Indebita percezione dei ristori covid | quattro arresti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino e la Procura di Avellino hanno scoperto una sofisticata rete di frodi collegata a un presunto scandalo dei. L’operazione ha portato all’emanazione dimisure cautelari, firmate dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, con due indagati posti in carcere e altri due aglidomiciliari. I reati contestati spaziano dalla truffa aggravata ai danni dello Stato all’autoriciclaggio, con uno degli indagati anche accusato di falso in bilancio. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle, sono state coordinate dal Procuratore della Repubblica di Avellino, Vincenzo Russo. La truffa potrebbe ammontare a oltre un milione di euro. Nuovi elementi saranno resi noti nelle prossime ore. L'articolo ...