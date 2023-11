Inclusione e parità di genere strategiche per le imprese

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – L'importanza della sostenibilità come parte integrante della strategia aziendale è sempre più riconosciuta in Italia. La ricerca presentata da Variazioni evidenzia un cambiamento significativo nelle politiche organizzative e aziendali riguardo al lavoro agile e alla sostenibilità. I risultati della seconda edizione dell'indagine indicano una trasformazione profonda nell'approccio aziendale orientata sempre più al valore strategico del lavoro agile non solo per migliorare la qualità della vita dei dipendenti, ma anche per promuovere l'innovazione organizzativa e migliorare la performance complessiva aziendale, mantenendo al contempo un impegno per l'ESG. I risultati dell'indagine presentati mostrano che sempre più organizzazioni stanno adottando misure per promuovere l'equità e l', in particolare nelle politiche di diversity, equity e inclusion ...