Incidente sul lavoro in frantoio | morto 38enne di Andria In serata

Leggi su noinotizie

(Di martedì 7 novembre 2023) Stando a prime ricostruzioni si è verificata l’esplosione di un tubo, per cause da dettagliare. Intorno alle 19 l’in unche ha sede frae Canosa di Puglia. Èun lavoratore di 38 anni, di. L'articolosulindi In proviene da Noi Notizie..