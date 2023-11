Incidente frontale in via Valfortore | ragazza in codice rosso

Leggi su anteprima24

Scontro tra una Bmw e una Golf questa sera in via all'altezza dello svincolo Benevento-San Giorgio del Sannio. Una donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale, per dinamica, all'ospedale 'San Pio' di Benevento. La donna era alla guida di una Golf che, a causa del violento impatto, è andata in testa coda finendo la propria corsa contro il guard rail a pochi metri dallo svincolo. Nessuna conseguenza invece per il conducente della Bmw. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale, per la viabilità la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per consentire la rimozione della vettura con un carro gru.