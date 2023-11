(Di martedì 7 novembre 2023) Bisognerà attendere qualche giorno per conoscere la decisione dei giudici del Tribunale di sorveglianza di Cagliari in merito alla richiesta diper Beniamino Zuncheddu, l'ex ...

... l'ex allevatore di 58di Burcei, da 32 in, condannato in via definitiva all'ergastolo per il triplice omicidio dell'8 gennaio del 1991, quando sulle montagne di Sinnai furono uccisi tre ...

In carcere da 32 anni, attesa decisone su libertà condizionale Agenzia ANSA

Oltre cento anni di carcere per Sam Bankman-Fried Millionaire il mensile di business più letto

(ANSA) - CAGLIARI, 07 NOV - Bisognerà attendere qualche giorno per conoscere la decisione dei giudici del Tribunale di sorveglianza di Cagliari ...Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - "Io di provvedimenti svuota-carcere non ne ho mai visti. La soluzione di puntare sull'edilizia penitenziaria non è efficace, sono anni che viene proposta questa non ...