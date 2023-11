In auto con la droga | arrestati due giovanissimi

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 7 novembre 2023) Due giovani appena maggiorenni, entrambi residenti in Manduria, sono statidai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività rientra in un più ampio contesto operativo di controllo del territorio, organizzato e coordinato dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Manduria, Capitano Alessandro Torto, al fine di fornire ai cittadini una maggiore percezione in termini di Sicurezza. I due, un diciannovenne e un diciottenne, mentre percorrevano a bordo di un’vettura le vie del centro abitato di Manduria sono stati fermati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati in uno specifico servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ai militari non sono sfuggiti segni di nervosismo ed ...