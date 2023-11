Impazzisce contro l’arbitro | reazione folle

(Di martedì 7 novembre 2023) Follia nel campionato spagnolo. Il giocatore del Celta Vigo si è scagliato a muso duroil direttore di gara Il Celta Vigo è rimasto intrappolato in un pareggio in casail Siviglia, un risultato che non ha portato i punti cruciali necessari per allontanarsi dalla zona retrocessione, mantenendoli fermi al terzultimo posto della classifica. La partita ha visto il protagonismo di Iago Aspas, l’attaccante che ha iniziato il match nella formazione titolare prima di essere sostituito a 20 minuti dalla fine. In quel momento, il Celta sembrava proiettato verso una vittoria fondamentale, fino a quando Youssef En-Nesyri, entrato dalla panchina, ha segnato il gol del pareggio a sei minuti dalla fine. La speranza per l’ultima opportunità di conquistare i tre punti è sorta nei minuti di recupero, quando il direttore di gara ha assegnato un rigore al ...

L'attaccante del Celta Vigo Iago Aspas ha attirato le attenzioni del web per via del gesto furioso con cui ha contestato l'arbitro sul finale del matchil Siviglia: il trentaseienne ha perso la testa nei minuti di recupero, nbsp;quando l'arbitro è stato richiamato dal Var dopo aver fischiato il rigore del possibile 2 - 1 per i padroni di casa. ...

Iago Aspas impazzisce contro l'arbitro: spacca il monitor del VAR ... Fanpage.it

Celta, Iago Aspas impazzisce e spacca il monitor del VAR | VIDEO Pianeta Milan

