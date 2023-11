Il valore politico e non geografico del Global South secondo Joseph Nye

Leggi su formiche

(Di martedì 7 novembre 2023) In assenza di una stenografia alternativa, i politici e i giornalisti molto probabilmente continueranno a usare “” per il prossimo futuro, eppure chiunque sia interessato a una descrizione più accurata del mondo dovrebbe diffidare di un termine così fuorviante e sempre più carico di significati politici, spiegaNye su Project Syndicate. Eppure, in un mondo che sta dimostrando una bipolarità complessa, dove sempre più attori si muovono per evitare di finire schiacciati nel dualismo Usa-Cina, quel termine potrebbe essere utile per comprendere (senza l’ardire d’essere esaustivo) alcune dinamiche delle relazioni internazionali che accomunano determinati Paesi. La riflessione del professore di Harvard è di quelle da analizzare con attenzione, non fosse altro per la questione specifica del termine, perché è a lui che si ...