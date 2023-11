Il trono di spade | gli aggiornamenti sulla serie dedicata a Jon Snow e sugli altri spinoff

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 novembre 2023) Primide Ildiin arrivo, tra cui quello su Jon, da parte del boss di HBO Casey Bloys. Il boss di HBO Casey Bloys ha fornito i primide Ildiin fase di sviluppo, incluso il sequel su Jon. Dopo il fenomenale successo dellaispirata ai romanzo di George R.R. Martin, HBO ha iniziato a sviluppare altreambientate a Westeros basate sulle opere dell'autore, tra cui House of the Dragon. Al momento di tutti gli spin-off in fase di sviluppo, l'unico a ricevere l'ordine diretto per unada HBO è A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge ...