Il Tottenham ieri difendeva a centrocampo in 9 contro 11

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 7 novembre 2023) Ilospita il Chelsea con l’obbligo di difendere la testa della classifica dal temporaneo sorpasso del Manchester City, e forse è cosciente che in ballo c’è qualcosa di più dei tre punti. La partita è un derby, anche piuttosto sentito, ma soprattutto rappresenta l’incon un illustre passato. Ilè la squadra rivelazione di questa prima parte di Premier League con un gioco leggero e a tratti naïf, e deve confermare di fare sul serio battendo lo spettro di Mauricio Pochettino, l’ultimo allenatore ad essere stato in grado di far funzionare le cose per gli “Spurs”. I primi minuti sembrano confermare tutta la distanza che si vede in classifica tra le due squadre, prima del fischio d’inizio divise da ben 14 punti. Ilsembra effettivamente una squadra, i giocatori si muovono uno in funzione ...