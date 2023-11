Il Torino batte 2 - 1 il Sassuolo e riscatta il ko in Coppa Italia

Il2 - 1 il Sassuolo e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, raggiungendo così il Frosinone in classifica a quota 15 punti. Gli emiliani restano fermi a 11 punti. I granata ...

SERIE A - Torino-Sassuolo 2-1: Sanabria e Vlasic spianano la ... Eurosport IT

Torino - Sassuolo (2-1) Serie A 2023 la Repubblica

TORINO - Il Torino conquista il secondo successo consecutivo in campionato battendo all'Olimpico il Sassuolo per 2-1 in una serata non semplice per i granata. L'allenatore Ivan Juric non era in panchi ...Dopo la sconfitta col Torino, Alessio Dionisi è deluso per il risultato. "E' mancato un po' di spirito. Abbiamo fatto troppi errori ...