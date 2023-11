Il tempismo sbagliato di Micaela e Viola

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 novembre 2023) Momento di rivelazioni a Upas.vuole dire a Niko che ha una relazione con Costabile ea Eugenio che ha deciso di stare con Damiano. Ma nessuno farà in tempo. Nico ormai ha già scoperto tutto, e se la prende con il mondo intero. Perché anche lui avrebbe voluto dire ache voleva riprovarci ma ormai è troppo tardi. Mai quanto lo è per Damiano. La cosca ha scoperto che era un infiltrato, e che li ha sempre traditi per rivelare tutto alla polizia. E ora vogliono vendicarsi. Ma a farne le spese sarà suo figlio con la mamma. Perché nelle soap a soffrire per gli errori dei protagonisti sono sempre le persone a loro più care, cosìcché nel ricordo e nei flash back matura il pentimento e la morale. Se anche nella vita reale pensassimo alle vittime innocenti che possiamo far soffrire per le nostre scelte, forse capiremmo che ...