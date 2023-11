Il silenzio le parole e la politica

(Di martedì 7 novembre 2023) «Parliamo, parliamo, parliamo; e la rete ci consente di farlo più che mai, come non mai. Con presunzione, con prepotenza. Ci illudiamo che le nostreabbiano un valore, un first appeared on il manifesto.

. Una lunga, accorata pausa. Prendiamo fiato. Rileggiamo. Vergognamoci. E non per il nuovo ... Con le colpevolizzantilà pronunciate dall'editore modenese prima del gesto estremo ci ...

La preghiera per la pace davanti al mare: ecco le parole Avvenire

Trieste. 15 minuti di silenzio per la pace NEV

In una recente intervista alla rivista Bunte Ralf Schumacher ha parlato pubblicamente delle condizioni del fratello Michael a quasi 10 anni ...Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo ...