Il racconto dell’orrore di due sopravvissuti al massacro del rave | la festa | le urla e quei 30 km tra gli spari

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 novembre 2023) La musica. La. E la gioia di stare insieme che si interrompono di botto al fragore degli. Con leche arrivano da ogni direzione. E quella corsa folle e disperata in cerca di una salvezza impossibile per moltissimi di loro, freddati durante un fuga senza via d’uscita. «Era lapiù bella a cui fossi mai stato, ma il divertimento tutto a un tratto si è trasformato in un incubo». È passato un mese dall’attacco di Hamas alparty nel deserto del Negev, in cui sono morti almeno 260 giovani. Tra questi sette amici fraterni di Shlomi Shushan e Amit Arusi, 21enni originari di Petah Tikva, vicino a Tel Aviv. I due, accolti oggi dalla Comunità ebraica di Milano per testimoniare il dramma che hanno vissuto il 7 di ottobre, hanno descritto i momenti, i rumori e gli echi di quella ...