Il primo discorso a “denti stretti” di re Carlo III | dal ricordo dell’amata madre al difficile passaggio sulla ripresa dell’estrazione di “gas e petrolio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) La prima volta che colui che oggi indossa la corona entrò a Westminster per assistere aldella regina era il 1970. Oggi, dopo una vita di preparazione metodica e di attesa estenuante, reIII ha consegnano al Parlamento e alla Storia il suodel re” in occasione della cerimonia dello State Opening. La verità è che, già nel maggio dello scorso anno, l’allora principe del Galles aveva parlato alle camere inglesi per sostituire la regina Elisabetta impossibilitata a muoversi per i problemi alle gambe che le hanno impedito di svolgere il suo dovere come aveva fatto per 70 anni. Se, nel 2022, era andato da solo a conferire con la politica inglese; quest’anno si è fatto accompagnare dall’inseparabile Camilla; lui in abito ufficiale da grande ammiraglio della Royal Navy, lei ...