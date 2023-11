Il Pd è spacciato | alluvione | gli ambientalisti inchiodano il governatore Giani

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Un'altra notte di paura, un'altra notte di tempesta. Con raffiche di vento anche a ottanta chilometri orari, con mareggiate sul litorale, coi torrenti (l'Ombrone pistoiese, il Brano e il Quarrata) che superano i livelli di guardia e, in alcuni casi, rompono gli argini. Mezza Toscana è (ancora) sott'acqua. Alcuni Comuni sono senza quella potabile; in provincia di Empoli venti famiglie sono sfollate e le scuole chiuse; gli interventi del corpo dei Vigili del fuoco salgono a 3.800; in 15mila non hanno l'elettricità. Ma forse il dramma della situazione lo dà, nel primo pomeriggio di ieri, il sindaco di Montale (Pistoia), Ferdinando Betti, quando afferma: «C'è lo sversamento del fiume Agna, ringrazio tutti coloro che si stanno rendendo disponibili come volontari, ma consiglio per ora di non venire». Il maltempo, l', il disastro. Unito alle polemiche che, pure loro, ...