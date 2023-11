Il nuovo contratto dello UAW | vittoria per tutti i sindacati?

(Di martedì 7 novembre 2023) “Quando ritorneremo al tavolo dei negoziati nel 2028 non si tratterà di tre grandi. Ce ne saranno 5 o 6”. Con queste parole Shawn Fain, presidenteUAW (United Auto Workers), guardava avanti dopo la conclusionestoricocon Ford, General Motors e Stellantis, le tre grandi aziende automobilistiche. Il successo del

Il Real Madrid non ha fornito cifre ma, come per i recenti prolungamenti dei brasiliani Rodrygo e Vinicius, anche questosarebbe accompagnato da una clausola rescissoria da un ...

Contratto bancari, nel rinnovo in arrivo aumento di 435 euro in busta paga. Tfr e orari di lavoro: cosa cambia ilmessaggero.it

Il contratto di lavoro dei bancari è al rush finale. L’Abi vuole chiudere in tempi rapidi. Ecco cosa cambierà per i lavoratori del settore Milano Finanza

Lo ha annunciato il club spagnolo, senza entrare nei dettagli relativi alle cifre di questa operazione. Secondo la stampa iberica, il nuovo contratto conterrebbe una clausola rescissoria del valore di ...(ANSA) - LOS ANGELES (USA), 07 NOV - Il sindacato degli attori americani ha rifiutato "l'ultima e definitiva" proposta degli Studios sulle misure da includere nel nuovo contratto degli interpreti. Le ...