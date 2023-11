Il guru Moneyball che ha reso grande il Liverpool | «La partita va letta | i dati non mentono»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 novembre 2023) Ilche fattoil: «Lava, inon» Ian Graham è un gallese di 45 anni, e fino a pochi mesi fa è stato il “direttore delle ricerche” del, praticamente il boss degli scout del. El Paìs, che l’ha intervistato, lo definisce “una delle menti più acute dell’industria calcistica”. Ma è anche uno che per guardare una interadi calcio ci mette una giornata intera. “Inizia quando giochi, ma non finisce fino al giorno successivo”. Lo spiega lui: “Non posso fidarmi dei miei occhi. Fino a quando non avrò visto tutti iil ??giorno dopo, non credo di poter capire bene la“. Graham ha anche ...