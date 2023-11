Il Girona entusiasma e comanda la Liga I segreti della squadra catalana | dal City Group ai talenti ucraini

Leggi su sportface

(Di martedì 7 novembre 2023) Diciamoci la verità, aprendo la classificaspagnola ciò che ci si attende sempre di vedere è il Real Madrid o il Barcellona in vetta con l’Atletico lì ad inseguire e a tentare, di rado, il colpo gobbo come gli è riuscito in un paio di occasioni nel corso dell’ultimo decennio. Due imprese memorabili, quelle messe a segno dalla formazione di Diego Simeone. Il dominio da parte di questo trio è talmente divenuta una prassi che sono addirittura undici anni da quando unadiversa dalle citate non riesce a infilarsi tra le prime treclassifica a fine campionato. L’ultima è stata il Valencia,dalla tradizione importante, che riuscì ad arrivare in terza posizione nella stagione 2011-2012. Guardando ora la classifica, dopo dodici giornate, viene probabilmente automatico da fare ...