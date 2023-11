Il caso Booking e il mancato versamento IVA in Italia

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 7 novembre 2023) IlAirbnb è solo l’ultima di una lunga serie di accertamenti e di accuse mosse dalle Procurene (coadiuvate dal lavoro della Guardia di Finanza) nei confronti delle piattaforme che gestiscono – sotto forma di intermediari – l’acquisto di soggiorni e affitti brevi. Prima ancora del portale statunitense, nel mirino degli inquirenti era finita, rea di evasione fiscale per non aver versato l’IVA dovuta al Fiscono nel periodo tra il 2013 e il 2019. Si parla di circa 153 milioni di euro non versati all’Agenzia delle Entrate. Un quantitativo figlio di un’applicazione scorretta del meccanismo di “reverse charge“. LEGGI ANCHE > Quattro anni di tasse nel mirino: il sequestro di 776 milioni di euro ad Airbnb Non si parla didella cedolare secca, ...