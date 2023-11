Il canto gregoriano come rigenerante del jazz moderno | Nicola Pisani & M A O plus Louis Sclavis & Trio Vocale Aulos con «Cantus Firmus» Dodicilune | 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 7 novembre 2023) Il progetto del sassofonista-compositore dimostra in maniera lampante quanto i canti gregoriani, legati alla musica sacra e ad una dimensione aulica e non ludica, siano vicini alla musica sincopata di matrice afro-americana più di quanto si possa immaginare. //di Francesco Cataldo Verrina // Pensare ad un matrimonio tra ile canti gregoriani, potrebbe, superficialmente, sembrare un volo di fantasia, specie quando i linguaggi e gli stilemi sono, ma solo in apparenza, appartenenti a differenti caste dello scibile sonoro. Quando si pensa ad un connubio tra generi provenienti da ceti artistici lontani, perfino nel tempo, dovremmo parlare di morganatico, o matrimonio della mano sinistra. Al netto delle suggestioni storico-letterarie, il morganatico era una pratica che consentiva a un cavaliere o ad un nobile appartenente a una certa classe sociale di poter ...